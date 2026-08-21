Москва21 авг Вести.Вторая волна нашествия клещей вызвана биологическими особенностями этих насекомых. Об этом ИС "Вести" рассказала начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Скударева Ольга.

Она отметила, что сейчас активность клещей все же значительно, чем в период весны и начала лета.

Это ежегодная история, которая характерна для их биологии. То есть клещ перед тем как уйти в зимнюю спячку, те, которые народились молодые особи, они сейчас проявляют уже активность, но активность их все равно значительно ниже, чем была в весенний период, в мае-июне. И количество их меньше, потому что все-таки жара на них влияет. Сейчас спала жара, и поэтому клещи ежегодно в этот период проявляют свою активность объяснила Скударева

Эксперт напомнила о мерах предосторожности в период активности клещей и назвала средства, защищающие от атак насекомых.

Меры предосторожности такие же надо соблюдать, как и обычно. Есть препараты, которые с отпугивающим действием — это просто репиленты, а есть инсекто-акакарицидного действия. Инсекто-акакарицидные — это те, которые уже не позволяют клещу передвигаться выше. Вы будете защищены лучше. И не забывайте, что да, светлая одежда, взаимоосмотр, финальный осмотр, когда пришли домой, закрывать голову, если посещаете лес - грибы и ягоды еще никто не отменял напомнила она

Эпидемиолог также рассказала о порядке действий при укусе клеща.

Постараться его удалить. Можно самостоятельно, есть специальные такие выкручивающие, да, но ни в коем случае никакого масла капать, как привыкли, это где-то пишут, нет, это не поможет. Выкручивать надо все-таки аккуратно и лучше обратиться в медицинскую организацию, где его удалят и скажут, куда доставить этого клеща на исследование. Желательно его проверить на наличие возбудителей инфекционных заболеваний в специальной лаборатории сказала Скударева

Ранее доцент Государственного университета просвещения Антон Москаев сообщил, что осенний пик активности клещей начнется в столичном регионе в конце августа и продлится до середины сентября. Также, по его словам, клещи не любят жару, поэтому они актины при температуре от плюс 15 до плюс 25 градусов.