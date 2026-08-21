Москва21 авг Вести.Вид клещей, способный преследовать человека водится на южных регионах РФ. Об этом ИС "Вести" рассказала начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Ольга Скударева.

По ее словам, эти насекомые чувствуют движение жертвы благодаря вибрации почвы и могут достаточно быстро передвигаться.

Если те клещи просто сидят и поджидают свою жертву на травинке или [где-то] еще, то эти... они видят и чувствуют запахи, и чувствуют вибрацию движения человека через почву, да, и могут передвигаться, ну, примерно со скоростью муравья. Они у нас обитают на юге Российской Федерации и выше 55-й параллели их мы не обнаруживаем рассказала Скударева

Ранее Скударева рассказала, чем вызвана причина второй волны активности клещей. Она объяснила это биологической причиной, поскольку насекомым необходимо напитаться перед зимней спячкой.