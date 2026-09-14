SHOT: более 2 тысяч человек обратились к врачам в России после укусов наноклещей

В первые дни осени к врачам после укусов клещей обратились свыше 2 тыс. человек SHOT: более 2 тысяч человек обратились к врачам в России после укусов наноклещей

Москва14 сен Вести.В России зафиксирована новая волна клещей, сообщает SHOT. К врачам в первые дни сентября обратились уже более 2 тысяч человек по всей стране – от Калининграда до Сибири.

Причиной явления стала теплая и влажная погода, которая продлила кровососам сезон охоты. Чаще всего клещи атакуют грибников и любителей отдыха на природе.

Особенно активны сейчас голодные нимфы — молодые клещи размером меньше макового зернышка. Заметить такого мини-вредителя на теле крайне сложно, а кусать людей они могут вплоть до устойчивых заморозков сказано в публикации

Из-за небольших размеров такие клещи могут дольше оставаться на теле жертвы незамеченными, из-за чего риск подхватить инфекцию увеличивается.