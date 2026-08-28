Пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября Клещи стали появляться в регионах РФ, которые ранее считались благополучными

Москва28 авг Вести.Клещи остаются активными до конца сентября, риск укуса сохраняется стабильно высоким до первых заморозков. Об этом сообщили ТАСС эксперты страховой компании "Согласие" и клиники "Медси".

Отмечается, что зараженные паразиты стали появляться в регионах России, которые ранее считались благополучными. Например, вирус энцефалита обнаруживают у клещей в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. По мнению экспертов, это связано с климатом. Мягкая зима и теплая весна позволяют паразитам выживать в тех местах, где раньше суровые холода их бы уничтожили. Так, в первом полугодии 2026 года зафиксированы обращения из множества регионов страны.

В особой группе риска — Удмуртия, Красноярский край, Иркутская, Костромская и Кировская области. Большая часть обращений пришлась именно на них отметили эксперты

Клещи обитают преимущественно в траве. Они поджидают свою жертву в лесу, парках и на дачных участках. По словам экспертов, важно правильно одеться, отправляюсь на прогулку, чтобы избежать укусов паразитов. Рекомендуется выбирать одежду, которая максимально закрывает тело и сделана из плотной ткани.