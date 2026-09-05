Москва5 сен Вести.В Роспотребнадзоре предупредили о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут быть активными до первых заморозков. Об этом Роспотребнадзор сообщил на платформе MAX.

Второй пик активности клещей: будьте осторожны в лесу. Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков говорится в публикации

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, отправляясь в лес.

Важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15–20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных.

При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться за помощью к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию.