В Роспотребнадзоре рассказали, почему увеличивается популяция клещей Роспотребнадзор: ареалы обитания клещей могут расширяться из-за климата

Москва9 июл Вести.Вместе с изменением климата могут расширяться с изменением климата, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее три случая заражения Конго-крымской лихорадкой, переносимой клещами, зарегистрировали в Республике Дагестан.

Количество клещей на юге России, как и в других регионах, подвержено сезонным и межгодовым колебаниям, зависящим от многих факторов, включая погодные условия (мягкие зимы, влажная весна). Общая тенденция во многих регионах мира, включая юг России, показывает, что ареалы обитания клещей могут расширяться, а периоды их активности увеличиваться из-за изменения климата отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что с ростом числа клещей растет и количество зараженных, особенно среди диких и домашних животных.