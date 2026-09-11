Эксперт Блюменкранц рассказал, почему осенние клещи могут быть опаснее весенних

Россиян предупредили о второй волне активности клещей в сентябре Эксперт Блюменкранц рассказал, почему осенние клещи могут быть опаснее весенних

Москва11 сен Вести.Осенью в России начинается вторая волна активности клещей, которая при теплой и влажной погоде может продолжаться до октября или ноября. Об этом рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По словам специалиста, которые приводит RT, весной активны взрослые особи, пережившие зиму в лесной подстилке. К середине лета они естественным образом погибают, из-за чего создается впечатление, что сезон клещей завершился.

Однако к концу августа дозревает новое поколение паразитов — голодные нимфы (личинки второго года жизни), которые массово выходят на охоту отметил Блюменкранц

Эксперт предупредил, что осенние клещи могут представлять повышенную опасность из-за небольшого размера. Нимфы меньше макового зернышка, поэтому способны проникать под манжеты и воротник, а их укус зачастую остается незамеченным.

Риск заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом осенью, по словам специалиста, не ниже, чем весной. Поэтому он рекомендовал использовать репелленты с ДЭТА или перметрином, носить светлую закрытую одежду и заправлять брюки в носки.

Во время прогулки Блюменкранц также посоветовал осматривать себя каждые 1,5–2 часа, а после возвращения домой тщательно проверять тело, особенно волосистую часть головы, подмышки и паховую область. Если клещ присосался, его следует аккуратно удалить пинцетом или специальным устройством и сдать в лабораторию на анализ.