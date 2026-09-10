NEJM: в Китае обнаружили новый вирус, который передается через клещей

Китайские ученые выявили новый клещевой вирус ALTNV NEJM: в Китае обнаружили новый вирус, который передается через клещей

Москва10 сен Вести.Китайские ученые выявили новый вирус, который может передаваться человеку через укусы клещей. Патоген получил название ALTNV — найровирус азиатского длиннорогого клеща. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Новый вирус относится к семейству Nairoviridaе. При заражении только ALTNV большинство заболевших выздоравливали, однако сочетанная инфекция с другим клещевым вирусом могла приводить к тяжелому течению болезни.

Был идентифицирован новый патогенный ортонайровирус, который мы назвали "найровирус азиатского длиннорогого клеща" (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV) говорится в публикации

Исследователи обнаружили ALTNV более чем у 10% пациентов. Среди наиболее распространенных симптомов были высокая температура, слабость, проявления, похожие на грипп, а также нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

РНК нового вируса ученые обнаружили менее чем у 2% из более чем 47 тыс. исследованных клещей. Основным переносчиком ALTNV оказался азиатский длиннорогий клещ Haemaphysalis longicornis.

Согласно результатам исследования, при заражении только ALTNV пациенты выздоравливали, а инфекция не представляла непосредственной угрозы для жизни. Вместе с тем специалисты выявили случаи одновременного заражения ALTNV и другим клещевым вирусом DBV.

У пациентов с двумя инфекциями заболевание протекало тяжелее. У них чаще возникали осложнения со стороны легких и почек. В небольшой группе таких больных уровень смертности составил около 18%.

8 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что отслеживает ситуацию с распространением клещей в европейских странах на фоне фиксации случая заражения вирусом Бурбон в Соединенных Штатах.