Москва2 авг Вести.Россиянка оказалась в больнице Шанхая после того, как случайно раздавила жука, известного под названием томкат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты поясняют, что 25-летняя Елизавета из Таганрога находилась в номере гостиницы, когда почувствовала сильное жжение в районе плеча. Девушка увидела сидящего на коже жука и тут же его раздавила. Утром на плече появилось сильное покраснение, сопровождавшееся болью и жжением.

В местной больнице пациентке объяснили, что она раздавила томката – насекомое, напоминающее муравья, которое не кусается, но при повреждении выделяет мощный токсин педерин. Воспаление от попадания этого яда может держаться месяцами, а при отсутствии своевременной помощи существует риск развития лихорадки и воспаления суставов пишет Telegram-канал

Сейчас состояние россиянки оценивается как стабильное. Она находится под наблюдением врачей.

30 июля в Российской академии наук предупредили, что в августе-сентябре начинается второй пик активности иксодовых клещей. Ученые напомнили, чти репелленты слабо помогают против этих членистоногих, так как они все равно найдут участок необработанной кожи и укусят.

Также в РАН добавили, что основное заболевание, которое переносят клещи в Москве и области – это боррелиоз. При своевременном обнаружении эта инфекция лечится относительно просто.