ВОЗ следит за ситуацией с клещами в Европе после выявления вируса Бурбон в США

В ВОЗ заинтересовались европейскими клещами после выявления вируса Бурбон в США ВОЗ следит за ситуацией с клещами в Европе после выявления вируса Бурбон в США

Москва8 авг Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с распространением клещей в европейских странах на фоне фиксации случая заражения вирусом Бурбон в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский офис органа.

Согласно этой информации, вирус Бурбон пока зафиксирован только в США, и в настоящее время нет свидетельств того, что он может представлять угрозу для здравоохранения в других странах.

ВОЗ и партнерские сети … продолжают отслеживать клещевые патогены в Европейском регионе, включая любые изменения в распространении видов клещей, которые могут изменить эту картину с течением времени сообщили собеседники агентства

Вирус Бурбон (Bourbon virus) - это редкий РНК-содержащий вирус из рода Thogotovirus семейства Orthomyxoviridae. Впервые был обнаружен в 2014 году в округе Бурбон американского штата Канзас. Заболевание относится к трансмиссивным инфекциям: предположительно, основной путь заражения - укус инфицированного клеща. Среди симптомов – повышение температуры, слабость, головная боль, ломота и боль в теле, сыпь, а также тошнота и рвота.

1 августа СМИ сообщили, что в Нью-Йорке установлен случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого не существует вакцины.

Ранее старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал о вирусе Бурбон в комментарии ИС "Вести".