Первым в США заболевшим тяжелой формой оспы обезьян стал житель Аризоны

В США зафиксирован первый случай заболевания тяжелой формой оспы обезьян Первым в США заболевшим тяжелой формой оспы обезьян стал житель Аризоны

Москва23 июл Вести.Первый случай заражения тяжелой формой оспы обезьян, относящейся к "кладе I", зарегистрирован в американском штате Аризона, сообщили представители местной службы охраны здоровья (ADHS).

Информация об этом размещена на официальном сайте профильного ведомства штата.

Специалисты выделяют две генетические разновидности вируса оспы обезьян — "клада I" и "клада II". Первая из них считается наиболее опасной, с летальностью до 10% среди заболевших. Вторая форма вируса протекает легче и представляет меньшую угрозу для здоровья.

По предварительным данным, житель Аризоны заразился во время поездки за границу.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, представляющее особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой. Основные симптомы инфекции включают лихорадку, интоксикацию организма, увеличение лимфатических узлов, появление сыпи, которая проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков, затем язв, корочек и рубцов.

При легкой форме болезнь длится от двух до трех недель и проходит без необходимости специального лечения.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск проникновения оспы обезьян в РФ.