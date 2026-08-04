Москва4 авг Вести.Главным переносчиком вируса Бурбон является клещ "одинокая звезда" (Amblyomma americanum), сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Данный вид клещей не представляет угрозы для России, поскольку распространен исключительно в западном полушарии. В восточном полушарии, включая Россию, это насекомое не встречается, поэтому вирус Бурбон на территории страны ранее не обнаруживался и не создает серьезных проблем для отечественной медицины, пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Вирусолог также уточнил, что вирус Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов. За все время было зафиксировано около 6-7 случаев инфицирования человека, два из которых оказались летальными.

Однако, как отметил Альтштейн, обнаружение антител к этому вирусу в крови некоторых людей указывает на то, что его распространенность может быть шире, чем показывают официальные данные о заболеваемости.

Вероятность передачи вируса Бурбон от человека к человеку в ближайшем будущем эксперт оценил как очень низкую. Среди характерных симптомов заражения вирусом он перечислил лихорадку, общую слабость, головную боль, ломоту и боли в теле, тошноту, рвоту, а также появление сыпи.

Ранее врач-инфекционист Людмила Лапа дала советы, как избежать заражения вирусом Бурбон, от которого нет вакцины.