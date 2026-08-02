Москва2 авг Вести.Чтобы избежать заражения вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, необходимо защищаться от укусов клещей, а в случае недомогания сразу же обращаться к врачу. Об этом ИС "Вести" заявила врач-инфекционист Людмила Лапа.

По ее словам, данный вирус обнаружен в Америке, поэтому россиянам преждевременно волноваться не стоит. Однако, во время путешествий, необходимо проявлять осторожность, отмечает Лапа.

Передается вирус при укусе клеща собаки, поэтому осторожность должна быть в основном санитарно-эпидемиологическая … одеваться, соответственно, по погоде, потому что защита только личная … Поведение наше: осторожность и еще раз осторожность … При этом вирусе появляется сыпь на животе и на груди … Температура, усталость, слабость, мышечные боли, суставные боли, это все сохраняется, как и при ковиде. Поэтому осторожность, еще раз осторожность. Только заболели, только температура – обязательно обратитесь к врачу. [Лечение]симптоматическое. Все зависит от того, как врач может пациенту помочь, он назначит лечение, и все будет в порядке. Мы же с ковидом справились с вами сказала она

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что подтвержденных данных о распространении вируса Бурбон на территории России нет. В ведомстве отметили, что переносчиком вируса является клещ Amblyomma americanum, который не встречается на территории РФ.