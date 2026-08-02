Роспотребнадзор сообщил об отсутствии вируса Бурбон в России Роспотребнадзор не выявил циркуляции вируса Бурбон в РФ

Москва2 авг Вести.Подтвержденных данных о распространении вируса Бурбон на территории России нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так в ведомстве прокомментировали случай заражения этой редкой инфекцией в Нью-Йорке. В пресс-службе отметили, что переносчиком вируса является клещ Amblyomma americanum, который не встречается на территории РФ.

На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ нет. Вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки говорится в сообщении

Известно, что против инфекции не существует вакцины. Среди ее симптомов – повышение температуры, слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота, рвота и сыпь.

При этом в России распространены другие виды иксодовых клещей, способные переносить вирус клещевого энцефалита, возбудителя болезни Лайма, геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Ведомство напомнило, что сезон активности клещей продолжается, поэтому риск укусов сохраняется в лесах, парках, на дачных участках и в высокой траве.

Ранее россиянам рассказали, как защищаться от наноклещей – только что вылупившихся клещей. Они также опасны и заразны, как и обычные.