В Москве задержаны трое подростков и 23-летний мужчина, подозреваемые в разбое

Трое подростков ограбили девушку в ее квартире на юго-востоке Москвы В Москве задержаны трое подростков и 23-летний мужчина, подозреваемые в разбое

Москва30 сен Вести.В Москве возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на девушку, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Фигурантами стали трое несовершеннолетних, обвиняемые в совершении разбойного нападения, а также 23-летний мужчина, который, по версии следствия, является организатором преступления. Ему также вменяется вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

ЧП произошло вечером 24 сентября. Трое подростков приехали к жилому дому на Новоостаповской улице на юго-востоке столицы. Они поднялись к квартире девушки и уговорили ее открыть дверь, заявив, что произошла бытовая авария. После этого юноши ворвались в жилье и, угрожая предметом, используемым в качестве оружия, потребовали, чтобы жертва выполнила их указания. В результате девушка перевела злоумышленникам деньги со своего счета, а из квартиры были похищены принадлежащие ей предметы. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей.

Как установили следователи, преступление организовал взрослый мужчина, который был знаком с потерпевшей. Он передал подросткам нужные сведения и склонил их к участию в разбойном нападении.

По ходатайству следствия судом в отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетних фигурантов избрана мера пресечения – домашний арест отмечается в публикации

Следователи столичного СК провели допросы потерпевшей и фигурантов, осмотрели и изъяли материалы, важные для дела. Расследование продолжается.