Москва15 сен Вести.Участковые уполномоченные полиции из столичного отдела полиции по району Царицыно помешали передать мошенникам крупную сумму денег, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время профилактического обхода территории на Севанской улице в Москве стражи порядка заметили взволнованную девушку, которая передала молодому человеку тяжелый сверток.

Полицейские незамедлительно задержали молодого человека и доставили в отдел говорится в заявлении, опубликованном в MAX

Правоохранители выяснили, что накануне 17-летней москвичке позвонил неизвестный. Он рассказал девушке, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан, затем через мессенджер с подростком связалась женщина, представившаяся силовиком. В итоге несовершеннолетнюю убедили, что она должна передать все сбережения из квартиры, чтобы их не изъяли во время обыска.

Жертва поверила мошенникам, забрала из родительского сейфа 26 миллионов рублей и передала их курьеру – студенту московского вуза, который также попал в ловушку аферистов. Именно в этот момент на молодых людей обратили внимание бдительные полицейские, вмешавшиеся в ситуацию.

Деньги вернули родителям девушки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.