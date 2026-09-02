Москва2 сен Вести.Аферисты под предлогом записи на рентген убедили 16-летнего школьника сказать им код от "Госуслуг", а потом по видеозвонку в Zoom предоставили юноше фальшивые удостоверения и обвинили в финансировании терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мошенники запугали юношу и заставили подписать "декларацию о неразглашении", а затем узнали о сбережениях, хранящихся в доме его дедушки в Подмосковье. Также преступники выяснили, что мужчина планирует улететь из страны.

Когда мужчина улетел в Турцию, школьник попросил отвезти его в дом в Подмосковье. Ночью он тайно впустил двоих "агентов", которые помогли ему распилить сейфы болгаркой. Золото, элитные часы и деньги на общую сумму два миллиона долларов сложили в большой рюкзак сказано в публикации

На следующее утро после того, как юноша передал сбережения незнакомой девушке, переписка в мессенджерах была удалена.

Как рассказал изданию отец школьника, исполнителей преступления недавно задержали. Возбуждено уголовное дело.