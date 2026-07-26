В Нагатино аферисты использовали ту же схему, что и в деле Даниила Секача В Москве мошенники отправили студентов вскрывать сейфы по схеме Секача

Москва26 июл Вести.В Москве телефонные аферисты вновь используют схему, получившую резонанс после дела футболиста Даниила Секача, которого дистанционные кураторы довели до вскрытия сейфа и убийства хозяйки квартиры. Три похожих эпизода зафиксированы в спальных районах на юге столицы. Об этом изданию MK.RU рассказал руководитель Нагатинского МРСО Михаил Суровцов.

Телефонное мошенничество изменилось. Раньше человека уговаривали перевести деньги на "безопасный счет". Теперь его начинают вести, как участника некой операции. Ему дают роль, пугают уголовной ответственностью, запрещают общаться с близкими, подключают по видеосвязи и буквально пошагово контролируют его действия. В наших делах мы увидели механизм, уже проявившийся в других резонансных делах, которые расследуют коллеги из других отделов отметил Михаил Суровцов

Во всех случаях мошенники взламывали "Госуслуги", пугали жертв уголовной ответственностью, организовывали конференции в Zoom, запрещали общаться с родными и заставляли вскрывать сейфы с помощью болгарок. В схемах фигурировали те же фамилии "кураторов", что и в деле Секача, - Наумов, Борсов, Макеев.

В одном случае студент, запуганный "доверенностью" на гражданку Украины, вскрыл сейф родителей – к нему приехал несовершеннолетний "внештатник правоохранительных органов", которому кураторы платили по 2-5 тысяч рублей за задания. В другом – студент технического вуза согласился стать курьером, купил инструменты и вскрыл чужой сейф. Третий фигурант – 43-летний мужчина, откликнувшийся на вакансию курьера. Он забирал посылки и переводил деньги в криптовалюту.

Аналогичные схемы выявлены и в других округах Москвы. В Тушинском районе 14-летняя девочка передала курьеру 300 тысяч рублей, а 15-летний подросток вскрыл сейф и похитил ценности. В Бабушкинском районе 16-летний москвич передал ключи от квартиры "сотруднику силового ведомства", который вскрыл сейф и забрал семейные реликвии, включая орден и медаль времен войны.

Следователи призывают не доверять звонкам и немедленно прекращать разговор, если собеседник предлагает перейти в Zoom, включить демонстрацию экрана или вскрыть сейф. Настоящие сотрудники правоохранительных органов так не работают. Особенно важно объяснять это подросткам, студентам и пожилым родственникам.