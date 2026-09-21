Футбольные ворота упали на школьника в Уфе, возбуждено уголовное дело

В Уфе 10-летний мальчик получил травмы из-за падения футбольных ворот Футбольные ворота упали на школьника в Уфе, возбуждено уголовное дело

Москва21 сен Вести.В Башкирии возбуждено уголовное дело после падения металлических футбольных ворот на 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СМКР по республике.

В ведомстве отметили, что основанием для возбуждения дела стала публикация в СМИ.

В Уфимском районе металлические футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика, в результате чего ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту по поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении

В рамках следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на спортивном объекте, добавили в СК.