Москва21 сенВести.В Башкирии возбуждено уголовное дело после падения металлических футбольных ворот на 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СМКР по республике.
В ведомстве отметили, что основанием для возбуждения дела стала публикация в СМИ.
В Уфимском районе металлические футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика, в результате чего ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту по поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)говорится в сообщении
В рамках следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на спортивном объекте, добавили в СК.