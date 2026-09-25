В Уфе возбудили уголовное дело после нападения добермана на девочку

Уголовное дело возбуждено после нападения добермана на девочку в Уфе В Уфе возбудили уголовное дело после нападения добермана на девочку

Москва25 сен Вести.Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения добермана на ребенка в Уфе, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Отмечается, что основанием для уголовного дела стали публикации в СМИ о том, что собака без намордника и поводка напала на девочку во дворе жилого дома и покусала ее.

По данному факту по поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского возбуждено уголовное дело сказано в сообщении

Ход и расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, добавили в ведомстве.