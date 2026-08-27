Москва27 авгВести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения собаки бойцовской породы на 5-летнюю девочку. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По факту травмирования малолетней возбуждено уголовное дело … В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Вечером 26 августа у жилого дома на Октябрьской набережной 28-летняя женщина выгуливала американского стаффордширского терьера без намордника. Внезапно к собаке подбежали дети и попытались ее погладить, в результате чего она укусила девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь.