В Петербурге возбудили дело после нападения собаки бойцовской породы на девочку

В Петербурге возбудили дело после нападения собаки на 5-летнюю девочку В Петербурге возбудили дело после нападения собаки бойцовской породы на девочку

Москва27 авг Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения собаки бойцовской породы на 5-летнюю девочку. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По факту травмирования малолетней возбуждено уголовное дело … В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Вечером 26 августа у жилого дома на Октябрьской набережной 28-летняя женщина выгуливала американского стаффордширского терьера без намордника. Внезапно к собаке подбежали дети и попытались ее погладить, в результате чего она укусила девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь.