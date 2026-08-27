Собака напала на пятилетнего ребенка в Петербурге, потребовалась госпитализация Пятилетнюю девочку госпитализировали после нападения собаки в Петербурге

Москва27 авг Вести.В Невском районе Санкт-Петербурга пятилетняя девочка была госпитализирована с множественными травмами головы после того как на нее напала собака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

28-летняя хозяйка собаки рассказала, что около 20:00 она выгуливала на поводке без намордника своего питомца породы американский стаффордширский терьер, когда внезапно к ней подбежали дети и попытались погладить собаку, в результате чего та укусила маленькую девочку говорится в сообщении

Ребенка привезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Полиция и прокуратура проводят проверки по факту происшествия.