В Удмуртии возбуждено дело после нападения бездомной собаки на девочку

В Удмуртии бездомная собака покусала ребенка за голову, возбуждено дело В Удмуртии возбуждено дело после нападения бездомной собаки на девочку

Москва16 авг Вести.В Воткинске бездомная собака напала на девочку и покусала ее за голову, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Удмуртской Республике.

Информация об инциденте, произошедшем 15 августа, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что безнадзорная собака напала на ребенка и причинила девочке телесные повреждения в области головы.

Возбуждено уголовное дело … В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.