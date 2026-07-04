В Ростове-на-Дону обезьяна напала на ребенка, проводится проверка СК проверяет сообщение о нападении обезьяны на ребенка в Ростове-на-Дону

Москва4 июл Вести.В Ростове‑на‑Дону следователи проверяют информацию о нападении обезьяны на ребенка, после того как в соцсетях и СМИ появилась новость о том, что в Советском районе животное напало на 10‑летнюю девочку. Об этом сообщает Следственный комитет по Ростовский области.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована доследственная проверка говорится в сообщении

Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все подробности случившегося. По итогам проверки решат, нужно ли заводить уголовное дело.