В Новосибирске девочка ранила двух маленьких детей на игровой площадке

Задержана девочка, ранившая детей в Новосибирске В Новосибирске девочка ранила двух маленьких детей на игровой площадке

Москва29 сен Вести.Сотрудники полиции начали проверку после ЧП в Ленинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительной информации, 12-летняя девочка ранила детей 2015 и 2022 годов рождения.

Несовершеннолетняя доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства говорится в заявлении ведомства в MAX

Как утверждает SHOT, нападение произошло на детской площадке на Троллейной улице, где подозреваемая с ножом напала на детей. Одну из пострадавших доставили в реанимацию, ее оперируют.