Москва29 сенВести.Сотрудники полиции начали проверку после ЧП в Ленинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По предварительной информации, 12-летняя девочка ранила детей 2015 и 2022 годов рождения.
Несовершеннолетняя доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательстваговорится в заявлении ведомства в MAX
Как утверждает SHOT, нападение произошло на детской площадке на Троллейной улице, где подозреваемая с ножом напала на детей. Одну из пострадавших доставили в реанимацию, ее оперируют.