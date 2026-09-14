В Новосибирской области девочки били сверстницу, снимая издевательства на видео

Полиция установила участников избиения 15-летней девочки в Новосибирской области В Новосибирской области девочки били сверстницу, снимая издевательства на видео

Москва14 сен Вести.Полиция Новосибирской области установила участников жесткого избиения 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в MAX.

Инцидент произошел 5 сентября в Мошковском районе. Учащиеся одной из школ рабочего поселка Станционно-Ояшинского избили сверстницу, сняли процесс на видео, а затем смонтировали клип под "веселую" музыку.

Ролик опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, как две школьницы бьют лежащую на земле жертву. В комментарии к видео утверждается, что агрессоры угрожали потерпевшей убийством в случае разглашения информации.

В настоящий момент сотрудниками полиции установлены все участники произошедшего. Потерпевшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу сказано в сообщении

Кроме того, организована проверка в отношении родителей несовершеннолетних, причастных к противоправной деятельности.