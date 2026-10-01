Глава СК Бастрыкин поручил доложить о падении шкафа на малышей в детсаду Томска

Бастрыкину доложат о падении шкафа на малышей в томском детсаду Глава СК Бастрыкин поручил доложить о падении шкафа на малышей в детсаду Томска

Москва1 окт Вести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента в детском саду Томска, где шкаф упал на воспитанников. Об этом сообщается на канале СК в MAX.

Ранее стало известно, что дети пострадали в результате падения на них шкафа.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Томской области Горячеву С.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).