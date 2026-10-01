СК проверяет информацию о падении шкафа на детей в детсаду Томска

Информацию о падении шкафа на детей в детском саду Томска проверяет СК СК проверяет информацию о падении шкафа на детей в детсаду Томска

Москва1 окт Вести.Следователи проводят проверку по факту травмирования детей в детском саду Томска, сообщает региональное СУ СК в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из дошкольных учреждений областного центра воспитанники получили травмы в результате падения на них шкафа.

По данному факту … проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ <халатность> говорится в публикации

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.