Москва28 сенВести.Уголовное дело возбуждено после инцидента в одном из детских садов Тюмени, сообщили в СУ СК России по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что произошедшее в детском дошкольном учреждении квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В средствах массовой информации и социальных сетях опубликована информация о том, что в одном из детских садов города Тюмени ребенок получил травму рукиговорится в заявлении ведомства в MAX
Ребенку потребовалась медицинская помощь. Кроме того, утверждается, что в момент ЧП рядом с пострадавшим не оказалось работников детского сада.
В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям работников детского учреждения.
Ранее сообщалось, что двухлетней девочке во время пребывания в детском саду в Тюмени прищемили руку дверью и сломали два пальца, после чего ребенку потребовалась экстренная операция.