После травмирования ребенка в детском саду в Тюмени возбуждено дело

Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в тюменском детсаду После травмирования ребенка в детском саду в Тюмени возбуждено дело

Москва28 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после инцидента в одном из детских садов Тюмени, сообщили в СУ СК России по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что произошедшее в детском дошкольном учреждении квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В средствах массовой информации и социальных сетях опубликована информация о том, что в одном из детских садов города Тюмени ребенок получил травму руки говорится в заявлении ведомства в MAX

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Кроме того, утверждается, что в момент ЧП рядом с пострадавшим не оказалось работников детского сада.

В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям работников детского учреждения.

Ранее сообщалось, что двухлетней девочке во время пребывания в детском саду в Тюмени прищемили руку дверью и сломали два пальца, после чего ребенку потребовалась экстренная операция.