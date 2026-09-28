Ребенку потребовалась экстренная операция после переломов в детсаду в Тюмени

В Тюмени двухлетней девочке сломали пальцы дверью в детском саду Ребенку потребовалась экстренная операция после переломов в детсаду в Тюмени

Москва28 сен Вести.Двухлетней девочке в Тюмени прищемили руку дверью и сломали два пальца, после чего ребенку потребовалась экстренная операция. Об этом РЕН ТВ сообщила мать пострадавшей.

Она намерена обратиться с жалобой в прокуратуру.

Двухлетней дочке дверью прищемили руку. Пришлось вызывать скорую из-за большого количества крови. В результате — перелом сказано в публикации

Мама ребенка уточнила, что в настоящий момент дочке наложили гипс на травмированную конечность.

Отмечается, что раньше в этом детском саду подобных случаев травматизма не было.