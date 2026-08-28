Москва28 авгВести.В Горно-Алтайске малолетний ребенок получил травму пальца во время катания с горки, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Алтай.
Инцидент произошел днем 27 августа в центральном сквере Горно-Алтайска.
Малолетний получил травму пальца, с которой доставлен в больницу. Ребенку оказывается медицинская помощь … Организована процессуальная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.