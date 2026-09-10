Москва10 сенВести.В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту пожара в школе №65, причиной которого, предварительно, могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
ЧП произошло утром 10 сентября на улице Широтная. В результате происшествия никто не пострадал, людей в здании в этот момент возгорания.
С целью установления всех обстоятельств произошедшего первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области возбуждено уголовное делоговорится в сообщении
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе техническое состояние электропроводки. В рамках расследования будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая, которые позволят выяснить точную причину произошедшего.