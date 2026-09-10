На восстановление школы в Тюмени выделят деньги из резервного фонда

Пострадавшей от пожара тюменской школе выделят средства на восстановление На восстановление школы в Тюмени выделят деньги из резервного фонда

Москва10 сен Вести.Средства на восстановление пострадавшей от пожара школы №65 в Тюмени будут выделены из резервного фонда региона в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что огонь повредил кровлю по всему периметру. Сейчас здание непригодно для проведения уроков, поэтому всех школьников переведут в новый корпус на улице Ростовцева.

Причины пожара еще предстоит установить. Школу, безусловно, восстановим. Чтобы оперативно начать работы, из резервного фонда региона выделим средства на ремонт сказал глава региона

Утром 10 сентября в образовательном учреждении на улице Широтная сработала автоматическая пожарная сигнализация. К моменту приезда спасателей горела кровля на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Занятия в пострадавшем здании отменены.