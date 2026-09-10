Москва10 сенВести.Средства на восстановление пострадавшей от пожара школы №65 в Тюмени будут выделены из резервного фонда региона в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Он отметил, что огонь повредил кровлю по всему периметру. Сейчас здание непригодно для проведения уроков, поэтому всех школьников переведут в новый корпус на улице Ростовцева.
Причины пожара еще предстоит установить. Школу, безусловно, восстановим. Чтобы оперативно начать работы, из резервного фонда региона выделим средства на ремонтсказал глава региона
Утром 10 сентября в образовательном учреждении на улице Широтная сработала автоматическая пожарная сигнализация. К моменту приезда спасателей горела кровля на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Занятия в пострадавшем здании отменены.