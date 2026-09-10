Пожар в тюменской школе полностью потушен Пожарные полностью потушили возгорание в тюменской школе

Москва10 сен Вести.Пожар на кровле в школе №65 Тюмени полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

В 11.35 (09.35 мск) возгорание ликвидировано. Погибшие и пострадавшие отсутствуют сказано в сообщении

В тушении пожара были задействованы 73 человека и 23 единицы техники.

Утром 10 сентября в образовательном учреждении на улице Широтная сработала автоматическая пожарная сигнализация. К моменту приезда спасателей горела кровля на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Занятия в пострадавшем здании отменены. Учебный процесс будет организован в другом корпусе, сообщили в правительстве региона.