Пожарные локализовали возгорание кровли в тюменской школе Пожар в тюменской школе локализовали

Москва10 сен Вести.Сотрудники МЧС локализовали пожар на кровле школы №65 в Тюмени, площадь возгорания составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в 06.30 (04.30 мск) в образовательном учреждении на улице Широтная сработала автоматическая пожарная сигнализация. К моменту приезда спасателей горела кровля по всей площади.

В 07.34 (05.34 мск) возгорание локализовано сказано в сообщении

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения на площади 3,6 тысячи квадратных метров. На месте работают 69 человек и 24 единицы техники.

Прокуратура региона начала проверку по факту ЧП.