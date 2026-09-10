В Тюмени отменили уроки в пострадавшей от пожара школе

В пострадавшей от пожара тюменской школе отменили уроки В Тюмени отменили уроки в пострадавшей от пожара школе

Москва10 сен Вести.В школе №65 Тюмени 10 сентября отменены все уроки из-за пожара на кровле, занятия возобновятся 11 сентября в другом корпусе. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюмени занятия в школе №65 сегодня, 10 сентября, отменены. В связи возгоранием кровли в корпусе МАОУ СОШ N65 города Тюмени (ул. Широтная, д.116) учебный процесс приостановлен сказано в сообщении

11 сентября ученики 1-4 классов приступят к очным занятиям в корпусе на улице Ростовцева, учащиеся 5-11 классов продолжат учиться дистанционно. С 14 сентября занятия для всех классов по этому адресу будут организованы в очном формате.

Пожар в школе на улице Широтная начался рано утром 10 сентября и охватил кровлю здания. По последним данным, ликвидировано открытое горение, возгорание локализовано. Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.