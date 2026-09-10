Москва10 сенВести.Прокуратура инициировала проверку по факту пожара в школе №65 Тюмени, который произошел утром 10 сентября. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
По предварительным данным, людей в образовательном учреждении на улице Широтная не было, никто не пострадал.
Прокуратура Восточного административного округа г. Тюмени организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в образовательном учреждении. Также осуществляется надзорное сопровождение обеспечения прав учащихся данной школы при организации дальнейшего образовательного процессасказано в сообщении
Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что открытое горение кровли школы ликвидировано на площади 3,6 тысячи квадратных метров.