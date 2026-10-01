В Томске рассказали о состоянии детей, пострадавших при падении шкафа в детсаду

Депздрав сообщил о состоянии детей после падения шкафа в детсаду Томска В Томске рассказали о состоянии детей, пострадавших при падении шкафа в детсаду

Москва1 окт Вести.В Департаменте здравоохранения рассказали, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие из-за падения двухъярусного шкафа в детском саду №73 в Томске. Об этом сообщает "Вести-Томск".

О произошедшем рассказал депутат думы Томска Владимир Чолахян. По его словам, ЧП случилось в раздевалке дошкольного учреждения 30 сентября. У нескольких детей зафиксированы сильные ссадины, у одного мальчика – глубокая рана затылка. Медицинская помощь оказана всем пострадавшим.

Ребенка четырех лет доставили в больницу, где ему оказали помощь амбулаторно. Также травмы получили еще два четырехлетних мальчика и две пятилетние девочки. Врачи осмотрели их, но родители от дальнейшей госпитализации отказались.

Четырехлетний мальчик был доставлен в больницу скорой помощи №2, где ему оказали амбулаторную помощь. Помимо него, пострадали еще два мальчика того же возраста и две девочки, которым исполнилось пять лет. Медицинские работники осмотрели детей на месте происшествия, но их родители отказались от госпитализации говорится в публикации

На месте инцидента работали две бригады скорой помощи города.

Ранее сообщалось, что ситуацию взяло на контроль Следственное управление СК РФ по Томской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.