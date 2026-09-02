Москва2 сенВести.В детском саду Обнинска стена обвалилась и задела троих детей. Об инциденте пишет управление СК России по Калужской области в MAX.
Следователи узнали о произошедшем из публикаций в соцсетях.
В ходе мониторинга медиапространства выявлены публикации, согласно которым 2 сентября 2026 года в детском саду города Обнинска обрушилась стена строения, в результате чего трое малолетних детей получили травмыговорится в сообщении СК
Уточняется, что пострадавших отвезли в медучреждение.
Организована процессуальная проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.