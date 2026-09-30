Тяжелый шкаф с верхней одеждой упал на пятерых детей в детском саду Томска

В детском саду Томска на пятерых детей упал шкаф, малыши получили травмы Тяжелый шкаф с верхней одеждой упал на пятерых детей в детском саду Томска

Москва30 сен Вести.В детском саду № 73 Томска произошло ЧП: в раздевалке на пятерых маленьких детей упал тяжелый двухъярусный шкаф с верхней одеждой. Несколько малышей получили сильные ссадины, один мальчик – глубокую рану на затылке, сообщил в своем Telegram-канале депутат городской Думы Владимир Чолахян.

Всем пострадавшим детям оказана необходимая медицинская помощь.

Как заявил депутат, причиной стало решение администрации детского учреждения и Департамента образования города объединить две группы в одну. Таким образом, в ней оказалось более 40 детей. В результате такого "уплотнения", чтобы вместить детские вещи в тесную раздевалку, там установили двухъярусные шкафы, не соответствующие требованиям безопасности.

Последствия оказались предсказуемы – сегодня перегруженная конструкция не выдержала и рухнула прямо на малышей подчеркнул Чолахян

В детском саду сообщили, что по факту случившегося проводится служебное расследование. Однако депутат считает, что это лишь попытка замять дело. Он заявил, что они с возмущенными родителями не оставят эту ситуацию без ответа.