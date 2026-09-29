В Калининградской области начата проверка после избиения ребенка в детском саду Воспитательница избила ребенка в Калининградской области, проводится проверка

Москва29 сен Вести.Прокуратура проводит проверку по информации в СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в детском саду Гурьевского района в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном ведомстве в MAX.

В СМИ сообщалось, что мама воспитанника детского сада обратилась в полицию с заявлением о нанесении воспитательницей побоев ее сыну.

Прокуратура даст оценку исполнения федерального законодательства образовательным учреждением и другими органами системы профилактики, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования отмечается в сообщении

Других подробностей инцидента не поступало.