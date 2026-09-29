Москва29 сенВести.Прокуратура проводит проверку по информации в СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в детском саду Гурьевского района в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном ведомстве в MAX.
В СМИ сообщалось, что мама воспитанника детского сада обратилась в полицию с заявлением о нанесении воспитательницей побоев ее сыну.
Прокуратура даст оценку исполнения федерального законодательства образовательным учреждением и другими органами системы профилактики, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагированияотмечается в сообщении
Других подробностей инцидента не поступало.