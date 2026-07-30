На Кубани воспитательница яслей применяла физическую силу к детям В Абинске воспитательница яслей била детей, организована проверка

Москва30 июл Вести.В Абинске воспитательница детского сада била детей из ясельной группы, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что в одном из детских садов города воспитательница применяет к детям из ясельной группы физическую силу, а руководство учреждения на жалобы не реагирует.

По данному факту … незамедлительно организована доследственная проверка… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.