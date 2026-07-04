Дело о травмировании ребенка в детсаду в Калининграде передано в суд

В Калининграде завершено расследование дела о травмировании ребенка в детсаду Дело о травмировании ребенка в детсаду в Калининграде передано в суд

Москва4 июл Вести.Следователи СУ СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дело о травмировании воспитанника детского сада в Калининграде. Об этом информационный центр СУ СК РФ по региону передает в MAX.

В июне 2025 года при порыве ветра на шестилетнего мальчика во время прогулки упало дерево.

Пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен вред средней тяжести говорится в сообщении

Выяснилось, что ранее ведущим инженером муниципального учреждения не было выявлено дерево, которое необходимо вырубить. Воспитательница детсада, несмотря на предупреждение экстренных служб, повела детей на прогулку.

По факту нарушений возбудили уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.