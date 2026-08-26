Бастрыкин заинтересовался делом о смерти младенца в роддоме Нижнего Тагила Глава СК заинтересовался делом о смерти новорожденной роддоме Нижнего Тагила

Москва26 авг Вести.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти новорожденной девочки в роддоме Нижнего Тагила в июле этого года, сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась публикация о смерти новорожденной девочки. По словам матери ребенка, ей пришлось длительное время ожидать приезд скорой помощи, а во время родов ей не оказали надлежащую медицинскую помощь.

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) сказано в сообщении

Глава СК поручил представить доклад о ходе расследования и доводам публикации.