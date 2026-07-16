Москва16 июлВести.В брянском перинатальном центре при родах скончался младенец. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.
В перинатальном центре города Брянска в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах произошла гибель плодасказано в публикации СК
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
Вместе с этим следственные органы СК России по региону ходатайствуют перед надзорным ведомством об изъятии указанного уголовного дела из производства ОВД и его передаче для дальнейшего расследования в производство регионального СКР.