В перинатальном центре Брянска при родах скончался младенец, возбуждено дело

В Брянске возбуждено дело по факту гибели младенца при родах В перинатальном центре Брянска при родах скончался младенец, возбуждено дело

Москва16 июл Вести.В брянском перинатальном центре при родах скончался младенец. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

В перинатальном центре города Брянска в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах произошла гибель плода сказано в публикации СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.

Вместе с этим следственные органы СК России по региону ходатайствуют перед надзорным ведомством об изъятии указанного уголовного дела из производства ОВД и его передаче для дальнейшего расследования в производство регионального СКР.