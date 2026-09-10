Бастрыкину доложат о ходе расследования ЧП в роддоме Нижнего Новгорода

Глава СК поручил доложить о расследовании ЧП в роддоме Нижнего Новгорода Бастрыкину доложат о ходе расследования ЧП в роддоме Нижнего Новгорода

Москва10 сен Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели и травмирования новорожденных в одном из родддом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в MAX ведомства.

Сюжет случаях гибели и причинения вреда здоровью новорожденным в одном из родильных домов города появился в эфире регионального телеканала.

По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) говорится в сообщении

Доклад о ходе расследования уголовного дела подготовит и.о. руководителя СУ по Нижегородской области Александр Дыньков.