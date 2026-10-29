Москва29 октВести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях школьницы в Татарстане, сообщает ведомство в MAX.
Ранее в СМИ прошла информация о том, что в городе Набережные Челны школьница систематически избивает своих сверстников и младшеклассников и угрожает им.
Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ СК России по Республике Татарстан … доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствахговорится в публикации Следкома
Отмечалось, что родители пострадавших детей обратились в связи с этой ситуацией в правоохранительные органы.
Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан организовали процессуальную проверку.