Глава СК Бастрыкин запросил доклад об избиении школьницей детей в Татарстане

Бастрыкину доложат о школьнице, которая избивает детей в Набережных Челнах Глава СК Бастрыкин запросил доклад об избиении школьницей детей в Татарстане

Москва29 окт Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях школьницы в Татарстане, сообщает ведомство в MAX.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что в городе Набережные Челны школьница систематически избивает своих сверстников и младшеклассников и угрожает им.

Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ СК России по Республике Татарстан … доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах говорится в публикации Следкома

Отмечалось, что родители пострадавших детей обратились в связи с этой ситуацией в правоохранительные органы.

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан организовали процессуальную проверку.