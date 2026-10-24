Доклад по делу об избиении ученика одной из школ Москвы представят главе СК

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении ученика одной из школ Москвы Доклад по делу об избиении ученика одной из школ Москвы представят главе СК

Москва24 окт Вести.В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад по уголовному делу об избиении ученика одной из московских школ, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Ярошу С.М. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

О случившемся стало известно благодаря публикациям в социальных сетях. Там утверждается, что ребенка избили его сверстники, ученики младших классов. При этом руководство школы сделало все, чтобы скрыть инцидент.