В Москве репетитора подозревают в противоправных действиях в отношении учениц

Глава СК заинтересовался столичным репетитором, домогавшегося учениц В Москве репетитора подозревают в противоправных действиях в отношении учениц

Москва7 ноя Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад после появившейся ранее в СМИ информации о противоправных действиях столичного репетитора в отношении учениц. Об этом сообщили в СК.

В сюжете правовой программы федерального канала сообщалось, что в Москве мужчина при проведении обучающих занятий неоднократно совершал противоправные действия в отношении учениц сказано в сообщении

Столичное ГСУ СКР организовало процессуальную проверку для проверки обстоятельств произошедшего. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе.

Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.