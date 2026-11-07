Москва7 нояВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад после появившейся ранее в СМИ информации о противоправных действиях столичного репетитора в отношении учениц. Об этом сообщили в СК.
В сюжете правовой программы федерального канала сообщалось, что в Москве мужчина при проведении обучающих занятий неоднократно совершал противоправные действия в отношении ученицсказано в сообщении
Столичное ГСУ СКР организовало процессуальную проверку для проверки обстоятельств произошедшего. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе.
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.