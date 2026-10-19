СК проверит информацию о жестоком обращении с детьми в семье в Москве Бастрыкин затребовал доклад о фактах насилия в семье московского бизнесмена

Москва19 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о фактах насилия над детьми в семье жителя Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

В эфире информационной правовой программы появилась информация о том, что в семье московского бизнесмена жестоко обращались с детьми, применяя к ним физические наказания. Отдельно в сюжете отметили, что одну из девочек после обращения в правоохранительные органы поместили в социальный центр — по версии программы, это сделали специально, чтобы оказать на неё давление и заставить отказаться от показаний.

Отмечается, что в распоряжении журналистов есть видеозаписи, подтверждающие ряд фактов говорится в сообщении

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Сергею Ярошу представить доклад — рассказать о ходе проверки и установленных обстоятельствах. При этом исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Проверку ведет ГСУ СК по Москве, в том числе на предмет возможного нарушения статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).